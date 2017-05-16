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    Главная / Торги / Закупка ШЗЭ на ЦКАД 5 уч.

    Закупка ШЗЭ на ЦКАД 5 уч.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716258Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по установке ШЗЭАдминистративные округа г Москвы/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716258

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ШЗЭ на ЦКАД 5 уч.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 09:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Приложение 5б

    Закупочная документация

    Приложение 5а

    Приложение 3.2

    Договор

    РД

    Приложение 3.1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Контактный телефон

    +7 495 783-66-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    o.bychkova@arks.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бычкова Оксана Николавна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы/

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ШЗЭ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716258Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ШЗЭАдминистративные округа г Москвы/

    Дата и время вскрытия заявок

    16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716258Дата и время вскрытия заявок Закупка ШЗЭАдминистративные округа г Москвы/

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716258Подведение итогов не позднее Закупка ШЗЭАдминистративные округа г Москвы/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716258Подведение итогов не позднее Закупка ШЗЭАдминистративные округа г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ШЗЭ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    16600

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    5 уч. ЦКАДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в договоре
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.120

    Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    РД

    11.05.2017

    Приложение 3.1

    11.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ШЗЭ"

    Кол-во: 16600

    Лот 2

    Комплекс работ по установке ШЗЭ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716258Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по установке ШЗЭАдминистративные округа г Москвы/

    Дата и время вскрытия заявок

    16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716258Дата и время вскрытия заявок Комплекс работ по установке ШЗЭАдминистративные округа г Москвы/

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716258Подведение итогов не позднее Комплекс работ по установке ШЗЭАдминистративные округа г Москвы/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716258Подведение итогов не позднее Комплекс работ по установке ШЗЭАдминистративные округа г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекс работ по установке ШЗЭ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Комплекс работ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    5 уч. ЦКАДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в договоре
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    43.29.12.110

    Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение 3.2

    11.05.2017

    Договор

    11.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекс работ по установке ШЗЭ"

    Кол-во: 1

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