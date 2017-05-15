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Номер извещения
31705068854
Уникальный номер закупки
17-4
Наименование закупки
На поставку прицепа для перевозки спецтехники для Филиала №4 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 09:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3463 25-04-64
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil4-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ниценко Виталий Борисович
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, промзона «Левый берег»
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка прицепа для перевозки спецтехники для Филиала №4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 08:00 GMT +315.05.2017 08:0015.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705068854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прицепа для перевозки спецтехники для Филиала №4Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, промзона «Левый берег»
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 13:0015.05.2017 13:0015.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705068854Дата и время вскрытия заявок Поставка прицепа для перевозки спецтехники для Филиала №4Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, промзона «Левый берег»
Подведение итогов не позднее
16.05.2017 11:0016.05.2017 11:0016.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705068854Подведение итогов не позднее Поставка прицепа для перевозки спецтехники для Филиала №4Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, промзона «Левый берег»
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
16.05.201716.05.2017 11:0016.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705068854Подведение итогов не позднее Поставка прицепа для перевозки спецтехники для Филиала №4Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, промзона «Левый берег»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка прицепа для перевозки спецтехники для Филиала №4
Начальная цена
1 520 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
45.19
45.19.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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