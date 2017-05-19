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Номер извещения
31705068723
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Монтаж пожарно-охранной сигнализации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 09:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 86
Почтовый адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 86
Контактный телефон
+7 4242 72-34-54
Факс
Адрес электронной почты
moneron08@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Логачев Олег Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 86
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Монтаж пожарно-охранной сигнализации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 02:00 GMT +319.05.2017 02:0019.05.2017 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705068723Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж пожарно-охранной сигнализации693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 86
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.05.2017 02:0022.05.2017 02:0022.05.2017 02:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705068723Дата окончания срока рассмотрения заявок Монтаж пожарно-охранной сигнализации693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 86
Дата и время проведения
23.05.2017 03:0023.05.2017 03:0023.05.2017 03:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705068723Дата и время проведения Монтаж пожарно-охранной сигнализации693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 86
Подведение итогов не позднее
25.05.2017 15:0025.05.2017 15:0025.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705068723Подведение итогов не позднее Монтаж пожарно-охранной сигнализации693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 86
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтаж пожарно-охранной сигнализации
Начальная цена
2 219 145,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
221 914,50 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Определяется проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Определяется проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 86
43.99.90.190
43.99.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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