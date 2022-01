Лот 1

Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш»: 1) Электрод OK NiCrFe-3 Ø4 в количестве 50 кг 2) Электрод OK NiCrFe-3 ф 3,2 в количестве 20 кг 3) Электрод OK NiCrFe-3 ф 3,2 в количестве 100 кг 4) Проволока OK Autrod 347Si ф 1,2 в количестве 140 кг 5) Проволока OK Autrod 309 LSi ф 1,2 в количестве 80 кг. Обязательное требование - предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС.