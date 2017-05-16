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    Главная / Торги / Закупка ШЗЭ г. Домодедово

    Закупка ШЗЭ г. Домодедово

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716255Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ШЗЭ г. ДомодедовоАдминистративные округа г Москвы/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716255

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ШЗЭ г. Домодедово

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 09:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 3

    договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Приложение 5б

    Закупочная документация

    Приложение 5а

    договор субподряда

    Приложение 3.2

    Приложение 3.1

    РД

    РД

    РД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Контактный телефон

    +7 495 783-66-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    o.bychkova@arks.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бычкова Оксана Николавна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы/

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ШЗЭ г. Домодедово

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716255Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ШЗЭ г. ДомодедовоАдминистративные округа г Москвы/

    Дата и время вскрытия заявок

    16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716255Дата и время вскрытия заявок Закупка ШЗЭ г. ДомодедовоАдминистративные округа г Москвы/

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716255Подведение итогов не позднее Закупка ШЗЭ г. ДомодедовоАдминистративные округа г Москвы/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716255Подведение итогов не позднее Закупка ШЗЭ г. ДомодедовоАдминистративные округа г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ШЗЭ г. Домодедово

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3,6 тыс.м2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ДомодедовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в договоре
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.120

    Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    договор

    05.06.2017

    Приложение 3.1

    11.05.2017

    РД

    11.05.2017

    РД

    11.05.2017

    РД

    11.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ШЗЭ"

    Кол-во: 3600

    Лот 2

    Монтаж ШЗЭ г. Домодедово

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716255Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж ШЗЭ г. ДомодедовоАдминистративные округа г Москвы/

    Дата и время вскрытия заявок

    16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716255Дата и время вскрытия заявок Монтаж ШЗЭ г. ДомодедовоАдминистративные округа г Москвы/

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716255Подведение итогов не позднее Монтаж ШЗЭ г. ДомодедовоАдминистративные округа г Москвы/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716255Подведение итогов не позднее Монтаж ШЗЭ г. ДомодедовоАдминистративные округа г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монтаж ШЗЭ г. Домодедово

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    комплекс работ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ДомодедовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в договоре
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    43.29.12.110

    Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    договор субподряда

    11.05.2017

    Приложение 3.2

    11.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекс работ на монтаж ШЗЭ"

    Кол-во: 1

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