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Номер извещения
ГП716255
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ШЗЭ г. Домодедово
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 09:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Контактный телефон
+7 495 783-66-78
Факс
--
Адрес электронной почты
o.bychkova@arks.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бычкова Оксана Николавна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы/
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Закупка ШЗЭ г. Домодедово
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716255Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ШЗЭ г. ДомодедовоАдминистративные округа г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716255Дата и время вскрытия заявок Закупка ШЗЭ г. ДомодедовоАдминистративные округа г Москвы/
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716255Подведение итогов не позднее Закупка ШЗЭ г. ДомодедовоАдминистративные округа г Москвы/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ШЗЭ г. Домодедово
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3,6 тыс.м2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ДомодедовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
25.11.23.120
Кол-во: 3600
Монтаж ШЗЭ г. Домодедово
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716255Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж ШЗЭ г. ДомодедовоАдминистративные округа г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716255Дата и время вскрытия заявок Монтаж ШЗЭ г. ДомодедовоАдминистративные округа г Москвы/
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716255Подведение итогов не позднее Монтаж ШЗЭ г. ДомодедовоАдминистративные округа г Москвы/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтаж ШЗЭ г. Домодедово
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
комплекс работ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ДомодедовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
43.29.12.110
Документация лота
Кол-во: 1
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