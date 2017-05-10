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Номер извещения
31705068137
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию персонала АО «Оренбургнефтеотдача»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 07:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Почтовый адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Контактный телефон
+7 846 276-25-00 доб. 4544
Факс
+7 35352 6-42-74
Адрес электронной почты
RKagirova@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кагирова Регина Ренатовна
Место рассмотрения предложений
Бугуруслан
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг ДМС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2017 11:00 GMT +310.05.2017 11:0010.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705068137Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг ДМСБугуруслан
Дата и время вскрытия заявок
10.05.2017 11:0010.05.2017 11:0010.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705068137Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг ДМСБугуруслан
Подведение итогов не позднее
11.05.2017 11:0011.05.2017 11:0011.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705068137Подведение итогов не позднее Оказание услуг ДМСБугуруслан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг ДМС
Начальная цена
585 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Оренбургнефтеотдача»
Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»
Адрес местонахождения
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
66.03
65.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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