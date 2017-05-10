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    Главная / Торги / Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию персонала АО «Оренбургнефтеотдача»

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию персонала АО «Оренбургнефтеотдача»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2017 11:0010.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705068137Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг ДМСБугурусланПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705068137

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию персонала АО «Оренбургнефтеотдача»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 07:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Документация

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Оренбургнефтеотдача»
    Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»

    Юридический адрес

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Почтовый адрес

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Контактный телефон

    +7 846 276-25-00 доб. 4544

    Факс

    +7 35352 6-42-74

    Адрес электронной почты

    RKagirova@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кагирова Регина Ренатовна

    Место рассмотрения предложений

    Бугуруслан

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Закупки и тендеры Услуги по страхованию от несчастных случаев и медицинскому страхованию

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг ДМС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.05.2017 11:00 GMT +310.05.2017 11:0010.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705068137Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг ДМСБугуруслан

    Дата и время вскрытия заявок

    10.05.2017 11:0010.05.2017 11:0010.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705068137Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг ДМСБугуруслан

    Подведение итогов не позднее

    11.05.2017 11:0011.05.2017 11:0011.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705068137Подведение итогов не позднее Оказание услуг ДМСБугуруслан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.05.201711.05.2017 11:0011.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705068137Подведение итогов не позднее Оказание услуг ДМСБугуруслан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг ДМС

    Начальная цена

    585 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями проекта договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Оренбургнефтеотдача»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Оренбургнефтеотдача»
    Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»

    Адрес местонахождения

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Классификатор ОКПД2

    66.03

    Услуги по страхованию, кроме страхования жизни

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.1

    Страхование медицинское

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг ДМС"

    Кол-во: 0

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