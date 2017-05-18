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Номер извещения
31705068094
Уникальный номер закупки
620
Наименование закупки
Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технического устройства - подземного газопровода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 07:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 63-96-76
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
info@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Арслангареева Лилия Равильевна
Место рассмотрения предложений
Златоуст
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по выполнению работ по экспертизе промышленной безопасности технического устройства - подземного газопровода
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 20:00 GMT +318.05.2017 20:0018.05.2017 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705068094Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по выполнению работ по экспертизе промышленной безопасности технического устройства - подземного газопровода Златоуст
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 06:00GMT +319.05.2017 06:0019.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705068094Дата и время вскрытия заявок Услуги по выполнению работ по экспертизе промышленной безопасности технического устройства - подземного газопровода Златоуст
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.05.201719.05.2017 14:0019.05.2017 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705068094Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги по выполнению работ по экспертизе промышленной безопасности технического устройства - подземного газопровода Златоуст
Подведение итогов не позднее
19.05.2017 14:0019.05.2017 14:0019.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705068094Подведение итогов не позднее Услуги по выполнению работ по экспертизе промышленной безопасности технического устройства - подземного газопровода Златоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по выполнению работ по экспертизе промышленной безопасности технического устройства - подземного газопровода
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Златоуст, Парковый проезд, 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
37.00
38
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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