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Номер извещения
31705068068
Уникальный номер закупки
ОЗП-017-17
Наименование закупки
ОЗП-017-17 На право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию, экспертизе промышленной безопасности и ремонту подъемных сооружений ГОСК и МВОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 07:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1017
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
l.kovalenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коваленко Любовь Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию, экспертизе промышленной безопасности и ремонту подъемных сооружений ГОСК и МВОС.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 11:00 GMT +315.05.2017 11:0015.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705068068Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию, экспертизе промышленной безопасности и ремонту подъемных сооружений ГОСК и МВОС. г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 11:0015.05.2017 11:0015.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705068068Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию, экспертизе промышленной безопасности и ремонту подъемных сооружений ГОСК и МВОС. г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
15.06.2017 12:0015.06.2017 12:0015.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705068068Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию, экспертизе промышленной безопасности и ремонту подъемных сооружений ГОСК и МВОС. г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию, экспертизе промышленной безопасности и ремонту подъемных сооружений ГОСК и МВОС.
Начальная цена
571 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подробные требования изложены в Техническом задании (Приложения № 1 к Закупочной документации) и Проекте договора (Приложение № 2 к Закупочной документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тюмень, Метелевские водоочистные сооружения. г. Тюмень, ул. Раневская, 16.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
41.10.10
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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