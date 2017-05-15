Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки и порядок оплаты: в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента подписания Акта приёмки выполненных работ Условия оказания услуг: оказать услуги в соответствии с техническим заданием (Приложения № 1 к Закупочной документации). Срок оказания услуг: с момента подписания Договора до 31 декабря 2017 года.