www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП716250
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка шнура детонирующего для нужд ООО "Эльгауголь"". Прошу обратить внимание, что в данных торгах предпочтение отдается Участникам являющимся предприятиями-производителями ВМ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 04:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-23-92
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Tatyana.Prudkaya@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Прудкая Татьяна Игоревна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка шнура детонирующего для нужд ООО "Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка шнура детонирующего для нужд ООО "Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Грузополучатель: ООО БСК «Взрывпром», код 5819.Ст. назначения Верхнезейск Д.Вост Ж.Д, код станции 9132 06, код ОКПО 52917392. Почтовый адрес грузополучателя: 676290, Россия, Амурская обл., г. Тында, ул. Полярная,10. (С пометкой для филиала «Эльгинский угольный комплекс»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
20.51.14.190
20.51
Документация лота
Кол-во: 288
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.