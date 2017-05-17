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    Главная / Торги / Поставка источников бесперебойного питания

    Поставка источников бесперебойного питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2017 15:0017.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705066715Дата и время окончания срока приема заявок Поставка источников бесперебойного питания МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705066715

    Уникальный номер закупки

    100

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка источников бесперебойного питания

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 17:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация № 100

    Извещение № 100

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Научно-производственное объединение Лианозовский электромеханический завод
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Юридический адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Почтовый адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Контактный телефон

    +7 495 627-11-08

    Факс

    +7 495 485-03-88

    Адрес электронной почты

    zakupki.lemz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Валеев Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка источников бесперебойного питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2017 15:00 GMT +317.05.2017 15:0017.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705066715Дата и время окончания срока приема заявок Поставка источников бесперебойного питания Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705066715Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка источников бесперебойного питания Москва

    Дата и время проведения

    19.05.2017 10:3019.05.2017 10:3019.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время проведения 31705066715Дата и время проведения Поставка источников бесперебойного питания Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2017 16:0023.05.2017 16:0023.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705066715Подведение итогов не позднее Поставка источников бесперебойного питания Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201723.05.2017 16:0023.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705066715Подведение итогов не позднее Поставка источников бесперебойного питания Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка источников бесперебойного питания

    Начальная цена

    504 606,52

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 092,13 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом Договора и Технической частью аукционной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛЭМЗ
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Адрес местонахождения

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.110

    Устройства и блоки питания вычислительных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20.4

    Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка источника бесперебойного питания "

    Кол-во: 22

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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