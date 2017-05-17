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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705066715
Уникальный номер закупки
100
Наименование закупки
Поставка источников бесперебойного питания
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 17:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Валеев Алексей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка источников бесперебойного питания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 15:00 GMT +317.05.2017 15:0017.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705066715Дата и время окончания срока приема заявок Поставка источников бесперебойного питания Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705066715Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка источников бесперебойного питания Москва
Дата и время проведения
19.05.2017 10:3019.05.2017 10:3019.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время проведения 31705066715Дата и время проведения Поставка источников бесперебойного питания Москва
Подведение итогов не позднее
23.05.2017 16:0023.05.2017 16:0023.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705066715Подведение итогов не позднее Поставка источников бесперебойного питания Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка источников бесперебойного питания
Начальная цена
504 606,52
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 092,13 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом Договора и Технической частью аукционной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
26.20.40.110
26.20.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 22
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