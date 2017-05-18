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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705066658
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «ОКБ «Новатор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 17:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Контактный телефон
+7 495 230-05-50 доб. 712
Факс
+7 495 230-05-50
Адрес электронной почты
zakupki@ib-ps.ru
Ф.И.О. контактного лица
Репкин Денис Игоревич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по добровольному медицинскому страхованию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 10:00 GMT +318.05.2017 10:0018.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705066658Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по добровольному медицинскому страхованиюг. Москва, ул. Верейская, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 10:01GMT +318.05.2017 10:0118.05.2017 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705066658Дата и время вскрытия заявок Услуги по добровольному медицинскому страхованиюг. Москва, ул. Верейская, д. 41
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.05.201731.05.2017 14:0031.05.2017 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705066658Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги по добровольному медицинскому страхованиюг. Москва, ул. Верейская, д. 41
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 14:0031.05.2017 14:0031.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705066658Подведение итогов не позднее Услуги по добровольному медицинскому страхованиюг. Москва, ул. Верейская, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по добровольному медицинскому страхованию
Начальная цена
19 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
594 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ЕкатеринбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
65.12.12
65.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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