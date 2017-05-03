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Номер извещения
ГП716248
Уникальный номер закупки
извещение 34/04
Наименование закупки
смола Альфабонд
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 17:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-81-96
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Olga.Gavrilova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Смола Альфабонд
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.05.2017 12:00 GMT +303.05.2017 12:0003.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716248Дата и время окончания срока приема заявок Смола АльфабондСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
03.05.2017 12:0003.05.2017 12:0003.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716248Дата и время вскрытия заявок Смола АльфабондСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Смола Альфабонд
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1000 тонн поставка отдельными партиями ( возможно изменение как в меньшую так и в большую сторону) срок поставки май 2017 - январь 2018
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650 Санкт-Петербург, г.Колпино, Ижорский завод, д.б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
24.10.22.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
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