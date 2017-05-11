www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705066395
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сварочного аппарата импульсной сварки Phoenix 551 Expert Puls ММ FDW(НАКС) ( с поддержкой нескольких методов импульсной сварки MIG/MAG c технологией MULTIMATRIX, декомпактный, передвижной, с водяным охлаждением).
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-69-62
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
mov951@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Московкина Ольга Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Закупки и тендеры Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем или сварки, и их части; машины и аппараты для газотермического напыления
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сварочного аппарата импульсной сварки Phoenix 551 Expert Puls ММ FDW(НАКС) ( с поддержкой нескольких методов импульсной сварки MIG/MAG c технологией MULTIMATRIX, декомпактный, передвижной, с водяным охлаждением)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 21:59 GMT +311.05.2017 21:5911.05.2017 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705066395Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочного аппарата импульсной сварки Phoenix 551 Expert Puls ММ FDW(НАКС) ( с поддержкой нескольких методов импульсной сварки MIG/MAG c технологией MULTIMATRIX, декомпактный, передвижной, с водяным охлаждением)614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 06:0012.05.2017 06:0012.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705066395Дата и время вскрытия заявок Поставка сварочного аппарата импульсной сварки Phoenix 551 Expert Puls ММ FDW(НАКС) ( с поддержкой нескольких методов импульсной сварки MIG/MAG c технологией MULTIMATRIX, декомпактный, передвижной, с водяным охлаждением)614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Подведение итогов не позднее
12.05.2017 13:0012.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705066395Подведение итогов не позднее Поставка сварочного аппарата импульсной сварки Phoenix 551 Expert Puls ММ FDW(НАКС) ( с поддержкой нескольких методов импульсной сварки MIG/MAG c технологией MULTIMATRIX, декомпактный, передвижной, с водяным охлаждением)614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.05.201712.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705066395Подведение итогов не позднее Поставка сварочного аппарата импульсной сварки Phoenix 551 Expert Puls ММ FDW(НАКС) ( с поддержкой нескольких методов импульсной сварки MIG/MAG c технологией MULTIMATRIX, декомпактный, передвижной, с водяным охлаждением)614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сварочного аппарата импульсной сварки Phoenix 551 Expert Puls ММ FDW(НАКС) ( с поддержкой нескольких методов импульсной сварки MIG/MAG c технологией MULTIMATRIX, декомпактный, передвижной, с водяным охлаждением)
Начальная цена
22 755,88
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 073,67 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
27.90.31.110
28.29.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.