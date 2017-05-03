Замена узла учета теплоснабжения. 3 этаж г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская 161/2 Лит В. Дом быта.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: без авансирования, по факту выполнения работ, поэтапно, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и выставления Подрядчиком счета, счета – фактуры.