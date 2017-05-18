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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705066096
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников ООО «Страховой брокер «Мирное небо».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 16:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Контактный телефон
+7 495 230-05-50 доб. 712
Факс
+7 495 230-05-50
Адрес электронной почты
zakupki@ib-ps.ru
Ф.И.О. контактного лица
Репкин Денис Игоревич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Верейская, д.41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Добровольное медицинское страхование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 10:00 GMT +318.05.2017 10:0018.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705066096Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное медицинское страхованиег. Москва, ул. Верейская, д.41
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 10:01GMT +318.05.2017 10:0118.05.2017 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705066096Дата и время вскрытия заявок Добровольное медицинское страхованиег. Москва, ул. Верейская, д.41
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.05.201731.05.2017 14:0031.05.2017 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705066096Дата окончания срока рассмотрения заявок Добровольное медицинское страхованиег. Москва, ул. Верейская, д.41
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 18:0031.05.2017 18:0031.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705066096Подведение итогов не позднее Добровольное медицинское страхованиег. Москва, ул. Верейская, д.41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Добровольное медицинское страхование
Начальная цена
999 990,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
30 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО
Все закупки и тендеры СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО
Адрес местонахождения
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
65.12.1
65.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 17
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