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Номер извещения
ГП716242
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому перевооружению системы управления распределением электроэнергии (СУРЭ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 15:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 221-31-32
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
AJarovikov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яровиков Антон Анатольевич
Место рассмотрения предложений
125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21
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Выполнение работ по техническому перевооружению системы управления распределением электроэнергии (СУРЭ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 12:00 GMT +305.05.2017 12:0005.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716242Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому перевооружению системы управления распределением электроэнергии (СУРЭ)125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 12:0005.05.2017 12:0005.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716242Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому перевооружению системы управления распределением электроэнергии (СУРЭ)125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 23:5926.05.2017 23:5926.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716242Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению системы управления распределением электроэнергии (СУРЭ)125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому перевооружению системы управления распределением электроэнергии (СУРЭ)
Начальная цена
9 291 442,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с договором
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
35.13.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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