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Номер извещения
31401294381
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка продуктов питания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
27.06.2014 16:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 960 235-94-22
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
zakupki-zvo@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бадаев Равиль Шамилевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пр. Загородный, д.35, к.3, лит. Н
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2014 10:00 GMT +318.07.2014 10:0018.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401294381Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, пр. Загородный, д.35, к.3, лит. Н
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.07.2014 23:5921.07.2014 23:5921.07.2014 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401294381Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, пр. Загородный, д.35, к.3, лит. Н
Дата и время проведения
22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401294381Дата и время проведения Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, пр. Загородный, д.35, к.3, лит. Н
Подведение итогов не позднее
28.07.2014 12:4228.07.2014 12:4228.07.2014 12:42Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401294381Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, пр. Загородный, д.35, к.3, лит. Н
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания
Начальная цена
3 503 338,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МО, г. Балашиха-11, ул Карбышева, д.8; МО, Ногинский район, д. Соколово, г. Москва, Большой Козловский переулок, дом 6; г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 82/34, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 152 корпус 7 а. г. Москва Знаменка д. 6,19Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
51.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 71103
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