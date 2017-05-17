Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства здания контрольно-пропускного пункта с центральной проходной и музеем АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705065450 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства здания контрольно-пропускного пункта с центральной проходной и музеем АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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