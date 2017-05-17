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Номер извещения
31705065450
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства здания контрольно-пропускного пункта с центральной проходной и музеем АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 15:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-89
Факс
+7 495 276-29-89
Адрес электронной почты
opkp@almaz-anteystroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солодков Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства здания контрольно-пропускного пункта с центральной проходной и музеем на территории АО "Концерна ВКО "Алмаз-Антей""
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 09:00 GMT +317.05.2017 09:0017.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705065450Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства здания контрольно-пропускного пункта с центральной проходной и музеем на территории АО "Концерна ВКО "Алмаз-Антей"" Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 09:0017.05.2017 09:0017.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705065450Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства здания контрольно-пропускного пункта с центральной проходной и музеем на территории АО "Концерна ВКО "Алмаз-Антей"" Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
19.05.201719.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705065450Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства здания контрольно-пропускного пункта с центральной проходной и музеем на территории АО "Концерна ВКО "Алмаз-Антей"" Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства здания контрольно-пропускного пункта с центральной проходной и музеем на территории АО "Концерна ВКО "Алмаз-Антей""
Начальная цена
5 277 639,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
121471, г. Москва, ЗАО, Можайский район, ул. Верейская 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
71.12
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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