Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за поставленный товар производится безналичным расчетом в два этапа: 30% от полной суммы, согласованной сторонами, перечисляются Поставщику в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента выставления Покупателю соответствующего заявке счета, оставшаяся часть, в размере 70%, перечисляется Поставщику, Покупателем в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания товаросопроводительных документов представителями Сторон.