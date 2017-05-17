Лот 1

Поставка поковок, ассортимент, объем, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 148/036-2017 о проведении запроса котировок). Поставка аналогов не предусмотрена. По результатам процедуры закупки стороны заключают соглашение о намерении заключать договора поставки товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями, установленными в проекте соглашения (Приложение № 4 к Документации к Извещению №148/036-2017 о проведении запроса котировок). Договора поставки товаров (работ, услуг) заключаются на основании соглашения и по форме приложений №4, №5 к соглашению к Документации к Извещению №148/036-2017 о проведении запроса котировок по мере возникновения необходимости в течение срока действия заключенного сторонами соглашения.