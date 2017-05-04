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    Главная / Торги / Поставка упаковочных материалов

    Поставка упаковочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2017 20:0004.05.2017 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705068374Дата и время окончания срока приема заявок Упаковочные материалы ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705068374

    Уникальный номер закупки

    596

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка упаковочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 08:17

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 66-60-55

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts6@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лихачев Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Упаковочные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.05.2017 20:00 GMT +304.05.2017 20:0004.05.2017 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705068374Дата и время окончания срока приема заявок Упаковочные материалы Златоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    05.05.2017 06:0005.05.2017 06:0005.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705068374Дата и время вскрытия заявок Упаковочные материалы Златоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.05.201705.05.2017 14:0005.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705068374Подведение итогов не позднее Упаковочные материалы Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Упаковочные материалы

    Начальная цена

    4 706 273,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    47 062,73 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    47 062,73

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Златоуст, Парковый проезд, 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    27.51

    Приборы бытовые электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    13.92.1

    Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Упаковочные материалы "

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    17.05.2021 15:00(GMT+03:00)
    370 141
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
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