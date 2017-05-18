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Номер извещения
31705064986
Уникальный номер закупки
292/352-А
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку установки силовоспроизводящей УС 0411, проведение пусконаладочных работ, оказание услуг по инструктажу специалистов.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 15:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-66
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Венцель Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка установки силовоспроизводящей УС 0411, проведение пусконаладочных работ, оказание услуг по инструктажу специалистов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 06:00 GMT +318.05.2017 06:0018.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705064986Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки силовоспроизводящей УС 0411, проведение пусконаладочных работ, оказание услуг по инструктажу специалистовЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.06.2017 16:0001.06.2017 16:0001.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705064986Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка установки силовоспроизводящей УС 0411, проведение пусконаладочных работ, оказание услуг по инструктажу специалистовЕкатеринбург
Дата и время проведения
02.06.2017 11:0002.06.2017 11:0002.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705064986Дата и время проведения Поставка установки силовоспроизводящей УС 0411, проведение пусконаладочных работ, оказание услуг по инструктажу специалистовЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
05.06.2017 16:0005.06.2017 16:0005.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064986Подведение итогов не позднее Поставка установки силовоспроизводящей УС 0411, проведение пусконаладочных работ, оказание услуг по инструктажу специалистовЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка установки силовоспроизводящей УС 0411, проведение пусконаладочных работ, оказание услуг по инструктажу специалистов
Начальная цена
2 576 352,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
25 763,52 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18 (склад/цех).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
26.51.53.140
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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