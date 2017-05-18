Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) дней по факту поставки товара (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Валютой исполнения обязательств в соответствии со ст.140, 317 ГК РФ принимается российский рубль. Все обязательства Поставщика по поставке товара должны быть исполнены в течение 7 (семи) месяцев с даты (момента) заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя.