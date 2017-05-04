Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Попозиционная закупка: Спецодежда

    Попозиционная закупка: Спецодежда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2017 06:0004.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716234Дата и время окончания срока приема заявок Закупка СпецодеждыЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716234

    Уникальный номер закупки

    310

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Попозиционная закупка: Спецодежда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 14:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Запрос

    Приложение 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-13-60

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    L.Pereskokova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Перескокова Людмила Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    спецодежда

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.05.201704.05.2017 16:0004.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716234Подведение итогов не позднее Закупка СпецодеждыЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Спецодежды

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно вложенного файла

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно вложенного файлаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно вложенного файла

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.190

    Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукавицы утепленные"

    Кол-во: 18

    "Позиция 2"

    "РУКАВИЦЫ; ВИБРАЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 168

    "Позиция 3"

    "РУКАВИЦЫ комбинированные Х/Б С БРЕЗЕНТОВЫМ; НАЛАДОННИКОМ"

    Кол-во: 450

    "Позиция 4"

    "РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ; СО СПИЛКОВЫМ; НАЛАДОННИКОМ"

    Кол-во: 402

    "Позиция 5"

    "РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ; С БРЕЗЕНТОВЫМ; НАЛАДОННИКОМ"

    Кол-во: 84

    "Позиция 6"

    "ПЕРЧАТКИ; утепленные"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "ПЕРЧАТКИ; трикотажные с; точечным полимерным; покрытием"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 8"

    "ПЕРЧАТКИ; КРУЗЕЙДЕР ФЛЕКС"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "ПЕРЧАТКИ; К/ЩЕЛОЧН."

    Кол-во: 18

    "Позиция 10"

    "ПЕРЧАТКИ; Дуо Микс"

    Кол-во: 78

    "Позиция 11"

    "Перчатки диэлектрические"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "ПЕРЧАТКИ -КРАГИ; ХАЙКРОН; ЧАСТИЧНО ПОКРЫТЫЕ"

    Кол-во: 244

    "Позиция 13"

    "ПЕРЧАТКИ -КРАГИ; ХАЙКРОН; ПОЛНОСТЬЮ ПОКРЫТЫЕ"

    Кол-во: 308

    "Позиция 14"

    "Перчатки хайлайт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "КРАГИ ХАЙЛАЙТ; облегченное; полное покрытие"

    Кол-во: 1055

    "Позиция 16"

    "Нарукавники брезентовые ОП"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "КРАГИ СПИЛКОВЫЕ"

    Кол-во: 274

    "Позиция 18"

    "ФАРТУК прорезиненый"

    Кол-во: 11

    "Позиция 19"

    "КУРТКА на утепляющей прокладке МУЖ.ИТР"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "КУРТКА НА УТЕПЛЯЮЩЕЙ; прокладке рабочая жен."

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "КУРТКА НА УТЕПЛЯЮЩЕЙ; прокладке рабочая муж."

    Кол-во: 14

    "Позиция 22"

    "КОСТЮМ СВАРЩИКА; х/б с пропиткой пробан"

    Кол-во: 11

    "Позиция 23"

    "КОСТЮМ; Х/Б с ОП женский"

    Кол-во: 21

    "Позиция 24"

    "КОСТЮМ мужской ОТ ПОВЫШЕН.Т; (Х/Б С ОП)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "ХАЛАТ медицинский женский"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "ХАЛАТ ТЕМНЫЙ ЖЕНСКИЙ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 27"

    "СУМКИ КОЖ.МОНТЕРСКИЕ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "ПАСТА очищающая для рук/ 200мл"

    Кол-во: 915

    "Позиция 29"

    "МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ; АЛОЭ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 30"

    "МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ; PALMOLIVE"

    Кол-во: 45

    "Позиция 31"

    "МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ; CAMAY"

    Кол-во: 75

    "Позиция 32"

    "МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ/100гр"

    Кол-во: 4406

    "Позиция 33"

    "МЫЛО ЖИДКОЕ/5л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "МЫЛО ЖИДКОЕ/500 мл"

    Кол-во: 45

    "Позиция 35"

    "КРЕМ РЕГЕНИРИРУЮЩИЙ восстанавливающий/ 100мл"

    Кол-во: 954

    "Позиция 36"

    "КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ; комбинированного; действия; (универсального)/ 100мл"

    Кол-во: 465

    "Позиция 37"

    "КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ гидрофобного действия/ 100мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 38"

    "КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ гидрофильного действия/ 100мл"

    Кол-во: 477

    "Позиция 39"

    "ПОЯС ПОЖАРНЫЙ; с карабином"

    Кол-во: 18

    "Позиция 40"

    "Боевая одежда пожарного БОП тип У(Т)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 41"

    "ШЛЕМ-каска пожарного спасателя ШКПС В т.ч. Красные - 3 шт; белые 15 шт."

    Кол-во: 18

    "Позиция 42"

    "ШЛЕМ; для защиты от ОПЗ и МВ, для дробеструйных камер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Полумаска 6300"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "ОЧКИ; КОРРИГИРУЮЩИЕ (правый глаз +2,5; левый глаз +2,5; расстояние между центрами: ОИ 59мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Респиратор У2К"

    Кол-во: 697

    "Позиция 46"

    "РЕСПИРАТОР; 9925"

    Кол-во: 1770

    "Позиция 47"

    "КУРТКА МУЖСКАЯ; летняя ИТР"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ; от ОПЗ и МВ; женский"

    Кол-во: 56

    "Позиция 49"

    "КОСТЮМ муж.ДЛЯ ЗАЩИТЫ от общ.произ.загряз.; механ.возд.(ОПЗиМВ)"

    Кол-во: 136

    "Позиция 50"

    "КАСКА; защитная; (оранжевая)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 51"

    "ЖИЛЕТ утепленный"

    Кол-во: 9

    "Позиция 52"

    "ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ"

    Кол-во: 85

    "Позиция 53"

    "БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; пара до 20кВ; ГОСТ 13385-76"

    Кол-во: 11

    "Позиция 54"

    "САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ"

    Кол-во: 29

    "Позиция 55"

    "САПОГИ КОЖАНЫЕ; с защитным подноском"

    Кол-во: 6

    "Позиция 56"

    "БОТИНКИ УТЕПЛЕННЫЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "ПОЛУБОТИНКИ МУЖСКИЕ кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 12

    "Позиция 58"

    "ПОЛУБОТИНКИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ с защитным подноском"

    Кол-во: 8

    "Позиция 59"

    "Ботинки летние с высоким берцем"

    Кол-во: 18

    "Позиция 60"

    "БОТИНКИ КОЖАНЫЕ мужские с защитным подноском"

    Кол-во: 102

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211054069
    МИ №1136/МИ - Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты для нужд ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Иваново»
    МИ №1136/МИ - Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты...
    589507
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 079 364
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ивановская область
    АОСТНГ
    Запрос (ценовых) котировок № ГП833329
    Реализация невостребованных МТР (Томск)
    Реализация невостребованных МТР (Томск)
    178676
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.05.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить