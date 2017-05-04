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Номер извещения
ГП716234
Уникальный номер закупки
310
Наименование закупки
Попозиционная закупка: Спецодежда
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 14:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-13-60
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
L.Pereskokova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Перескокова Людмила Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Спецодежды
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно вложенного файла
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно вложенного файлаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
14.12.30.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 18
Кол-во: 168
Кол-во: 450
Кол-во: 402
Кол-во: 84
Кол-во: 7
Кол-во: 1000
Кол-во: 12
Кол-во: 18
Кол-во: 78
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Кол-во: 244
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Кол-во: 915
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Кол-во: 697
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Кол-во: 29
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 18
Кол-во: 102
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