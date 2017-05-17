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Номер извещения
31705064728
Уникальный номер закупки
112
Наименование закупки
Поставка установки вакуумного напыления резистивного слоя
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 14:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Валеев Алексей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Установка вакуумного напыления резистивного слоя
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 15:00 GMT +317.05.2017 15:0017.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705064728Дата и время окончания срока приема заявок Установка вакуумного напыления резистивного слояМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705064728Дата окончания срока рассмотрения заявок Установка вакуумного напыления резистивного слояМосква
Дата и время проведения
19.05.2017 10:0019.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705064728Дата и время проведения Установка вакуумного напыления резистивного слояМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2017 16:0023.05.2017 16:0023.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064728Подведение итогов не позднее Установка вакуумного напыления резистивного слояМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка вакуумного напыления резистивного слоя
Начальная цена
20 611 454,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
412 229,09 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом Договора и Технической частью аукционной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
28.29.70.120
28.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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