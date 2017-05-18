Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1.1.Первый авансовый платеж в размере 90% от стоимости Договора в течение 15 (пятнадцати) дней с даты доставки продукции на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 1.2.Второй платеж в размере 10% от стоимости договора в течение 15 (пятнадцати) дней после пусконаладочных работ (подписания Акта выполненных Работ) денежными средствами на расчетный счет поставщика. Валютой исполнения обязательств в соответствии со ст.140, 317 ГК РФ принимается российский рубль. Оплата производится в российских рублях, исходя из курса ЦБ РФ, установленного на день платежа. Все обязательства Поставщика по поставке продукции Покупателю, выполнение пусконаладочных работ, ввода оборудования в эксплуатацию и услуги по инструктажу персонала должны быть исполнены в течение 27 (двадцати семи) недель с даты (момента) заключения договора согласно Спецификации, Досрочная поставка разрешается с согласия Покупателя.