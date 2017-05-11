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Номер извещения
31705064743
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка плоскошлифовального станка для нужд АО «НПО Энергомаш»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-92-20
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
dep966mail@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скородумова Ольга Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Химки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка станка плоскошлифовального
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 15:00 GMT +311.05.2017 15:0011.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705064743Дата и время окончания срока приема заявок Поставка станка плоскошлифовальногоХимки
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 15:0011.05.2017 15:0011.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705064743Дата и время вскрытия заявок Поставка станка плоскошлифовальногоХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка станка плоскошлифовального
Начальная цена
2 950 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
14 750,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты оплаты авансового платежа.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
28.41.23.130
28.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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