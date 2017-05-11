Поставка плоскошлифовального станка для нужд АО «НПО Энергомаш»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Порядок оплаты: а) авансовый платёж в размере 30 % (тридцати процентов) от цены договора осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней со момента его подписания настоящего. б) окончательный расчёт в размере 70% (семидесяти процентов) от цены договора -в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. Срок поставки: