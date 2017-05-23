www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП716230
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение функций генерального подрядчика по объекту капитального строительства «Расширение существующего перрона воздушных судов деловой авиации в аэропорту Шереметьево»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108
Контактный телефон
+7 916 565-09-06
Факс
Адрес электронной почты
petrenko@a-group.aero
Ф.И.О. контактного лица
Петренко Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение функций генерального подрядчика по объекту капитального строительства «Расширение существующего перрона воздушных судов деловой авиации в аэропорту Шереметьево»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение функций генерального подрядчика по объекту капитального строительства «Расширение существующего перрона воздушных судов деловой авиации в аэропорту Шереметьево»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
А/П ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИА ГРУПП
Все закупки и тендеры АВИА ГРУПП
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108
43.99.90.190
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.