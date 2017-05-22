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Номер извещения
ГП716227
Уникальный номер закупки
ОКС-006/2017
Наименование закупки
Капитальный ремонт здания конторы, в г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 14:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, ул. Дрейера, 12, строение 1
Почтовый адрес
163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, ул. Дрейера, 12, строение 1
Контактный телефон
+7 818 263-98-83 доб. 54214
Факс
+7 818 245-18-18
Адрес электронной почты
tender@mrts-terminal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Биркин Василий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Архангельск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт здания конторы, в г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 13:00 GMT +322.05.2017 13:0022.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716227Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт здания конторы, в г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12Архангельск
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 13:0022.05.2017 13:0022.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716227Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт здания конторы, в г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12Архангельск
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 17:0030.06.2017 17:0030.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716227Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт здания конторы, в г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12Архангельск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт здания конторы, в г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставления документов обращаться к Биркину Василию Владимировичу, тел.: +7 (8182) 639 883, доб.54214, e-mail: tender@mrts-terminal.ru.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 66, стр.7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МРТС Терминал
Все закупки и тендеры МРТС Терминал
Адрес местонахождения
163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, ул. Дрейера, 12, строение 1
41.20.20.100
Документация лота
Кол-во: 1
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