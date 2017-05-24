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    Главная / Торги / Закуп запасных частей к дробильно-сортировочной установке ДСУ-200 (Редукторы) согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь»

    Закуп запасных частей к дробильно-сортировочной установке ДСУ-200 (Редукторы) согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 10:0024.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716228Дата и время окончания срока приема заявок Закуп запасных частей к дробильно-сортировочной установке ДСУ-200 (Редукторы) согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь» НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716228

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп запасных частей к дробильно-сортировочной установке ДСУ-200 (Редукторы) согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 14:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочна документация с формами для заполнения в формате WORD

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-21-45

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    irina.kalinina1@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Калинина Ирина Не

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп запасных частей к дробильно-сортировочной установке ДСУ-200 (Редукторы) согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.07.201724.07.2017 10:0024.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716228Подведение итогов не позднее Закуп запасных частей к дробильно-сортировочной установке ДСУ-200 (Редукторы) согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь» Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп запасных частей к дробильно-сортировочной установке ДСУ-200 (Редукторы) согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ - 20т футовые контейнеры: Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 1, каб. 102 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для АО «МШСС») ОТПРАВКА БАГАЖОМ - Отправка на ст. Улак, Амурская область ТК ООО «Азимут» Ст. Улак ДВ ЖД Грузополучатель: АО «МШСС» (груз для ООО «Эльгауголь») Важно: одно место не должно превышать - 200 кг.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки в течение июня 2017 г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя (станции назначения). Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    29.14.24.116

    Редукторы зубчатые общего назначения: цилиндрические двухступенчатые соосные горизонтальные

    Классификатор ОКВЭД2

    05.10.13

    Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Редуктор Ц2У-250-40-12КУ1 в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Редуктор Ц2У-160-31.5-12КУХЛ в сборе"

    Кол-во: 3

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