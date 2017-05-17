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Номер извещения
31705064216
Уникальный номер закупки
82
Наименование закупки
Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-2 цех № 29, цех № 69, отд. № 244
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 13:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 63-09-60
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
info@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кирсанов Андрей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Златоуст
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-2 цех № 29, отдел № 244, цех № 69
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 20:00 GMT +317.05.2017 20:0017.05.2017 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705064216Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-2 цех № 29, отдел № 244, цех № 69Златоуст
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 06:00GMT +318.05.2017 06:0018.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705064216Дата и время вскрытия заявок Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-2 цех № 29, отдел № 244, цех № 69Златоуст
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.05.201719.05.2017 14:0019.05.2017 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705064216Дата окончания срока рассмотрения заявок Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-2 цех № 29, отдел № 244, цех № 69Златоуст
Подведение итогов не позднее
19.05.2017 14:0019.05.2017 14:0019.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064216Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-2 цех № 29, отдел № 244, цех № 69Златоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций МСК-2 цех № 29, отдел № 244, цех № 69
Начальная цена
1 062 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
21 240,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Златоуст, Парковый проезд, 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
96
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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