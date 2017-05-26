Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% оплата в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В соответствии с ориентировочной датой поставки, по заявкам Покупателя. Окончательный срок и объем поставки товара устанавливается заявкой Покупателя. Срок поставки не более 3 (Трех) рабочих дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены до « 30 » июня 2017г