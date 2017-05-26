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Номер извещения
31705064228
Уникальный номер закупки
326/83-А
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку ремней клиновых, плоских.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 13:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 329-35-69
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабынина Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ремней клиновых, плоских
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 06:00 GMT +326.05.2017 06:0026.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705064228Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ремней клиновых, плоскихЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.05.2017 16:0031.05.2017 16:0031.05.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705064228Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка ремней клиновых, плоскихЕкатеринбург
Дата и время проведения
01.06.2017 11:0001.06.2017 11:0001.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705064228Дата и время проведения Поставка ремней клиновых, плоскихЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
07.06.2017 11:4507.06.2017 11:4507.06.2017 11:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064228Подведение итогов не позднее Поставка ремней клиновых, плоскихЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ремней клиновых, плоских
Начальная цена
722 393,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
6 110 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18 (склад/цех).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
22.19.40.122
22.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6110
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