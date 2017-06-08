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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП716225
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закуп запасных частей к дробильно-сортировочной установке ДСУ-200 (полотна, пластины, пальцы) согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 13:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-21-45
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
irina.kalinina1@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Калинина Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закуп запасных частей к дробильно-сортировочной установке ДСУ-200 (полотна, пластины, пальцы) согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закуп запасных частей к дробильно-сортировочной установке ДСУ-200 (полотна, пластины, пальцы) согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ - 20т футовые контейнеры: Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 1, каб. 102 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для АО «МШСС») ОТПРАВКА БАГАЖОМ - Отправка на ст. Улак, Амурская область ТК ООО «Азимут» Ст. Улак ДВ ЖД Грузополучатель: АО «МШСС» (груз для ООО «Эльгауголь») Важно: одно место не должно превышать - 200 кг.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
29.56.25.996
05.10.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Кол-во: 66
Кол-во: 66
Кол-во: 1
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