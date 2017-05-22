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    Главная / Торги / Восстановление кранового пути крана КК-12,5, г. Архангельск, ул. Дрейера, д.66

    Восстановление кранового пути крана КК-12,5, г. Архангельск, ул. Дрейера, д.66

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 13:0022.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716223Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление кранового пути крана КК-12,5, г. Архангельск, ул. Дрейера, д.66АрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716223

    Уникальный номер закупки

    ОКС-005/2017

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Восстановление кранового пути крана КК-12,5, г. Архангельск, ул. Дрейера, д.66

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 13:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью МРТС Терминал
    Все закупки и тендеры МРТС Терминал

    Юридический адрес

    163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, ул. Дрейера, 12, строение 1

    Почтовый адрес

    163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, ул. Дрейера, 12, строение 1

    Контактный телефон

    +7 818 263-98-83 доб. 54214

    Факс

    +7 818 245-18-18

    Адрес электронной почты

    tender@mrts-terminal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Биркин Василий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская Область

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Восстановление кранового пути крана КК-12,5, г. Архангельск, ул. Дрейера, д.66

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 13:00 GMT +322.05.2017 13:0022.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716223Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление кранового пути крана КК-12,5, г. Архангельск, ул. Дрейера, д.66Архангельск

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 13:0022.05.2017 13:0022.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716223Дата и время вскрытия заявок Восстановление кранового пути крана КК-12,5, г. Архангельск, ул. Дрейера, д.66Архангельск

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2017 17:0029.05.2017 17:0029.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716223Подведение итогов не позднее Восстановление кранового пути крана КК-12,5, г. Архангельск, ул. Дрейера, д.66Архангельск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    29.05.201729.05.2017 17:0029.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716223Подведение итогов не позднее Восстановление кранового пути крана КК-12,5, г. Архангельск, ул. Дрейера, д.66Архангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Восстановление кранового пути крана КК-12,5, г. Архангельск, ул. Дрейера, д.66

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставления документов обращаться к Биркину Василию Владимировичу, тел.: +7 (8182) 639 883, доб.54214, e-mail: tender@mrts-terminal.ru. По всем техническим вопросам: Шутов Юрий Владимирович, +7 (8182) 639 883, доб.54238, e-mail: shutov_y@mrts-terminal.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 66Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Предлагаемая схема оплаты: 30% аванс, 70% в течение 10 календарных дней после выполнения и приемки работ. 2. При заключении договора стоимостью более 1 миллиона рублей и оплаты аванса, требуется банковская гарантия на всю сумму уплаченного аванса. 3. Преимуществом претендента будет являться схема оплаты в течение 10 календарных дней после выполнения и приемки работ. 4. Срок выполнения работ - 1 месяц с даты подписания договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью МРТС Терминал»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МРТС Терминал
    Все закупки и тендеры МРТС Терминал

    Адрес местонахождения

    163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, ул. Дрейера, 12, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    42.12.20.150

    Услуги по реконструкции или ремонту железнодорожных путей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    13.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Восстановление кранового пути"

    Кол-во: 62

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