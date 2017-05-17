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    Главная / Торги / Закупка железобетонных балок пролетного строения

    Закупка железобетонных балок пролетного строения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2017 11:0017.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716222Дата и время окончания срока приема заявок Закупка железобетонных балок пролетного строенияАдминистративные округа г Москвы/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716222

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка железобетонных балок пролетного строения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 13:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение 3

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Типовой проект

    РД

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Приложение 5

    Типовой проект2

    РД 5

    РД 4

    ссылки

    Приложение 3.1

    РД 2

    РД 3

    РД 1

    Приложение 3.2

    чертежи

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Контактный телефон

    +7 495 783-66-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    o.bychkova@arks.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бычкова Оксана Николавна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы/

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка железобетонных балок пролетного строения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2017 11:00 GMT +317.05.2017 11:0017.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716222Дата и время окончания срока приема заявок Закупка железобетонных балок пролетного строенияАдминистративные округа г Москвы/

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2017 11:0017.05.2017 11:0017.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716222Дата и время вскрытия заявок Закупка железобетонных балок пролетного строенияАдминистративные округа г Москвы/

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716222Подведение итогов не позднее Закупка железобетонных балок пролетного строенияАдминистративные округа г Москвы/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716222Подведение итогов не позднее Закупка железобетонных балок пролетного строенияАдминистративные округа г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка железобетонных балок пролетного строения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    141

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области Пусковой комплекс (этап строительства) №5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в договоре
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.151

    Конструкции и детали пролетных строений мостов железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой проект

    11.05.2017

    Типовой проект2

    11.05.2017

    РД 5

    11.05.2017

    РД 4

    11.05.2017

    ссылки

    11.05.2017

    Приложение 3.1

    11.05.2017

    РД 2

    11.05.2017

    РД 3

    11.05.2017

    РД 1

    11.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Железобетонная балка пролетного строения"

    Кол-во: 141

    Лот 2

    Закупка железобетонных балок пролетного строения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2017 11:00 GMT +317.05.2017 11:0017.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716222Дата и время окончания срока приема заявок Закупка железобетонных балок пролетного строенияАдминистративные округа г Москвы/

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2017 11:0017.05.2017 11:0017.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716222Дата и время вскрытия заявок Закупка железобетонных балок пролетного строенияАдминистративные округа г Москвы/

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716222Подведение итогов не позднее Закупка железобетонных балок пролетного строенияАдминистративные округа г Москвы/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716222Подведение итогов не позднее Закупка железобетонных балок пролетного строенияАдминистративные округа г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка железобетонных балок пролетного строения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    143

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Автодорога «Дрожжино-Боброво-Лопатино» М2-КРЫМ. Участок №2 эстакада.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Не установлено
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.151

    Конструкции и детали пролетных строений мостов железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    РД

    11.05.2017

    Приложение 3.2

    11.05.2017

    чертежи

    11.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Железобетонная балка пролетного строения"

    Кол-во: 143

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