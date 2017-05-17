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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП716222
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка железобетонных балок пролетного строения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Контактный телефон
+7 495 783-66-78
Факс
--
Адрес электронной почты
o.bychkova@arks.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бычкова Оксана Николавна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы/
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Закупка железобетонных балок пролетного строения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 11:00 GMT +317.05.2017 11:0017.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716222Дата и время окончания срока приема заявок Закупка железобетонных балок пролетного строенияАдминистративные округа г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 11:0017.05.2017 11:0017.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716222Дата и время вскрытия заявок Закупка железобетонных балок пролетного строенияАдминистративные округа г Москвы/
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716222Подведение итогов не позднее Закупка железобетонных балок пролетного строенияАдминистративные округа г Москвы/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка железобетонных балок пролетного строения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
141
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области Пусковой комплекс (этап строительства) №5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
23.61.12.151
Документация лота
Кол-во: 141
Закупка железобетонных балок пролетного строения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 11:00 GMT +317.05.2017 11:0017.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716222Дата и время окончания срока приема заявок Закупка железобетонных балок пролетного строенияАдминистративные округа г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 11:0017.05.2017 11:0017.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716222Дата и время вскрытия заявок Закупка железобетонных балок пролетного строенияАдминистративные округа г Москвы/
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716222Подведение итогов не позднее Закупка железобетонных балок пролетного строенияАдминистративные округа г Москвы/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка железобетонных балок пролетного строения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
143
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Автодорога «Дрожжино-Боброво-Лопатино» М2-КРЫМ. Участок №2 эстакада.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
23.61.12.151
Документация лота
Кол-во: 143
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