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Номер извещения
ГП716220
Уникальный номер закупки
037
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ на строительстве объекта "Временное электроснабжение. Распределительные сети 6кВ от пс35/6Кв №2 до потребителей разреза "Эльгинский. ПС6/0,4кВ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 13:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-22-63
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Artem.Bobarykin@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бобарыкин Артем Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Закупки и тендеры Работы строительные по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и телекоммуникаций
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Выполнение специализированных строительно-монтажных работ на объекте строительства ЭГОК I очередь строительства "Временное электроснабжение. Распределительные сети 6кВ от пс35/6Кв №2 до потребителей разреза "Эльгинский. ПС6/0,4кВ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 09:00 GMT +329.05.2017 09:0029.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716220Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение специализированных строительно-монтажных работ на объекте строительства ЭГОК I очередь строительства "Временное электроснабжение. Распределительные сети 6кВ от пс35/6Кв №2 до потребителей разреза "Эльгинский. ПС6/0,4кВ"Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 09:0029.05.2017 09:0029.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716220Дата и время вскрытия заявок Выполнение специализированных строительно-монтажных работ на объекте строительства ЭГОК I очередь строительства "Временное электроснабжение. Распределительные сети 6кВ от пс35/6Кв №2 до потребителей разреза "Эльгинский. ПС6/0,4кВ"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.07.2017 11:0031.07.2017 11:0031.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716220Подведение итогов не позднее Выполнение специализированных строительно-монтажных работ на объекте строительства ЭГОК I очередь строительства "Временное электроснабжение. Распределительные сети 6кВ от пс35/6Кв №2 до потребителей разреза "Эльгинский. ПС6/0,4кВ"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201731.07.2017 11:0031.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716220Подведение итогов не позднее Выполнение специализированных строительно-монтажных работ на объекте строительства ЭГОК I очередь строительства "Временное электроснабжение. Распределительные сети 6кВ от пс35/6Кв №2 до потребителей разреза "Эльгинский. ПС6/0,4кВ"Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение специализированных строительно-монтажных работ на объекте строительства ЭГОК I очередь строительства "Временное электроснабжение. Распределительные сети 6кВ от пс35/6Кв №2 до потребителей разреза "Эльгинский. ПС6/0,4кВ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение специализированных строительно-монтажных работ на объекте строительства ЭГОК I очередь строительства "Временное электроснабжение. Распределительные сети 6кВ от пс35/6Кв №2 до потребителей разреза "Эльгинский. ПС6/0,4кВ" Минимальный срок действия Оферты – 90 календарных дней с момента окончания приема заявок на участие
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Юго-восточная часть Республики Саха (Якутия), вблизи границ с Амурской областью и Хабаровским краем, территория МО "Нерюнгринский район", Северо-западный участок Эльгинского каменноугольного месторождения.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
43.21.10.130
42.22.1
42.22.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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