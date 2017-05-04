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Номер извещения
ГП716224
Уникальный номер закупки
52
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договора на поставку модельных комплектов в мае 2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 13:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 6421
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Mariya.Shumnova1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шумнова Мария Антоновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на право заключения договора на поставку модельных комплектов в мае 2017: - эксцентрик 14036.53.961 - эксцентрик 14036.53.962
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.05.201712.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716224Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право заключения договора на поставку модельных комплектов в мае 2017: - эксцентрик 14036.53.961 - эксцентрик 14036.53.962Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на право заключения договора на поставку модельных комплектов в мае 2017: - эксцентрик 14036.53.961 - эксцентрик 14036.53.962
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
два комплекта
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ОМЗ-Спецсталь», Российская Федерация, 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
16.23.19.000
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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