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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договора на поставку модельных комплектов в мае 2017

    Запрос предложений на право заключения договора на поставку модельных комплектов в мае 2017

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2017 16:0004.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716224Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на право заключения договора на поставку модельных комплектов в мае 2017: - эксцентрик 14036.53.961 - эксцентрик 14036.53.962Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716224

    Уникальный номер закупки

    52

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договора на поставку модельных комплектов в мае 2017

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 13:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос предложений на право заключения договора на поставку модельных комплектов в мае 2017

    14036.53.962 ук

    14036.53.962

    14036.53.961 ук

    14036.53.961

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 6421

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Mariya.Shumnova1@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумнова Мария Антоновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на право заключения договора на поставку модельных комплектов в мае 2017: - эксцентрик 14036.53.961 - эксцентрик 14036.53.962

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.05.201712.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716224Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право заключения договора на поставку модельных комплектов в мае 2017: - эксцентрик 14036.53.961 - эксцентрик 14036.53.962Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на право заключения договора на поставку модельных комплектов в мае 2017: - эксцентрик 14036.53.961 - эксцентрик 14036.53.962

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    два комплекта

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «ОМЗ-Спецсталь», Российская Федерация, 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена должна быть с учетом стоимости доставки и упаковки без НДС. В случае несвоевременной поставки Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате пени в размере 0,7% за каждый день просрочки, начиная с 1-го по 14-день просрочки включительно, с 15-го дня просрочки по дату фактического исполнения обязательства включительно – в размере 1,0%, но не более 50% от стоимости несвоевременно поставленного товара. Неустойка за просрочку срока поставки подлежит зачету при окончательном расчете Условия оплаты: отсрочка 60 дней по факту поставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    16.23.19.000

    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    14036.53.962 ук

    11.05.2017

    14036.53.962

    11.05.2017

    14036.53.961 ук

    11.05.2017

    14036.53.961

    11.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модельный комплект "эксцентрик 14036.53.962""

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Модельный комплект "эксцентрик 14036.53.961""

    Кол-во: 1

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