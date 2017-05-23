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Номер извещения
ГП716221
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закуп запасных частей к дробильно-сортировочной установке ДСУ-200 (Муфты, барабаны, ролики, блоки роликов) согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 13:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-21-45
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
irina.kalinina1@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Калинина Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Закуп запасных частей к дробильно-сортировочной установке ДСУ-200 (Муфты, барабаны, ролики, блоки роликов) согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закуп запасных частей к дробильно-сортировочной установке ДСУ-200 (Муфты, барабаны, ролики, блоки роликов) согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ - 20т футовые контейнеры: Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 1, каб. 102 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для АО «МШСС») ОТПРАВКА БАГАЖОМ - Отправка на ст. Улак, Амурская область ТК ООО «Азимут» Ст. Улак ДВ ЖД Грузополучатель: АО «МШСС» (груз для ООО «Эльгауголь») Важно: одно место не должно превышать - 200 кг.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
29.52.40.323
05.10.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 28
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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