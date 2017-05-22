Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: оплата оборудования осуществляется после поставки всего оборудования в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения Покупателем оригиналов следующих документов: • Счета на оплату; • Акта о приёме-передаче Оборудования подписанного Сторонами; • Товарной накладной ТОРГ-12, подписанной Сторонами; • Счета-фактуры на Оборудование. Срок поставки оборудования составляет 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты подписания Договора.