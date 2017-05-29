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    Главная / Торги / Поставка автотранспорта и спецтехники в 2017 году для нужд Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ» (для ООО "Тверь Водоканал")

    Поставка автотранспорта и спецтехники в 2017 году для нужд Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ» (для ООО "Тверь Водоканал")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 16:0029.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705063029Дата и время окончания срока приема заявок Поставка колесного экскаватора для нужд ООО "Тверь Водоканал"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705063029

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автотранспорта и спецтехники в 2017 году для нужд Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ» (для ООО "Тверь Водоканал")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 11:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ЗД

    Изменения в извещении

    заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Почтовый адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 514-02-11

    Факс

    +7 495 514-02-11

    Адрес электронной почты

    a.korenev@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коренев Александр Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Автомобили легковые

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные специального назначения

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка колесного экскаватора для нужд ООО "Тверь Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 16:00 GMT +329.05.2017 16:0029.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705063029Дата и время окончания срока приема заявок Поставка колесного экскаватора для нужд ООО "Тверь Водоканал"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 16:0029.05.2017 16:0029.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705063029Дата и время вскрытия заявок Поставка колесного экскаватора для нужд ООО "Тверь Водоканал"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201727.07.2017 13:0027.07.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705063029Подведение итогов не позднее Поставка колесного экскаватора для нужд ООО "Тверь Водоканал"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка колесного экскаватора для нужд ООО "Тверь Водоканал"

    Начальная цена

    9 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ЗДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ЗД

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10.5

    Производство автомобилей специального назначения

    Документация лота

    заявка

    21.07.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка колесного экскаватора для нужд ООО "Тверь Водоканал""

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка автомобиля РЕНО ЛОГАН 5 мест для нужд ООО "Тверь Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 16:00 GMT +329.05.2017 16:0029.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705063029Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля РЕНО ЛОГАН 5 мест для нужд ООО "Тверь Водоканал"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 16:0029.05.2017 16:0029.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705063029Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля РЕНО ЛОГАН 5 мест для нужд ООО "Тверь Водоканал"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201727.07.2017 13:0027.07.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705063029Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля РЕНО ЛОГАН 5 мест для нужд ООО "Тверь Водоканал"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля РЕНО ЛОГАН 5 мест для нужд ООО "Тверь Водоканал"

    Начальная цена

    630 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ЗДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ЗД

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10.2

    Производство легковых автомобилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка автомобиля РЕНО ЛОГАН 5 мест для нужд ООО "Тверь Водоканал""

    Кол-во: 1

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