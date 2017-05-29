Поставка автотранспорта и спецтехники в 2017 году для нужд Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ» (для ООО "Тверь Водоканал")

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705063029 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка автотранспорта и спецтехники в 2017 году для нужд Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ» (для ООО "Тверь Водоканал") Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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