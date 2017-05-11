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    Главная / Торги / Закупка металла

    Закупка металла

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2017 11:0011.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716212Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716212

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металла

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 11:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Оферта

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7551

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Artem.Mikhaylov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлов Артём Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металла

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2017 11:00 GMT +311.05.2017 11:0011.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716212Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлаСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.05.2017 11:0011.05.2017 11:0011.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716212Дата и время вскрытия заявок Закупка металлаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.05.201715.05.2017 13:0015.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716212Подведение итогов не позднее Закупка металлаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металла

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно оферте

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПб, КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа от 90 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.10.31.000

    Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металл"

    Кол-во: 0

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