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Номер извещения
31705063030
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автотранспорта и спецтехники в 2017 году для нужд Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ» (для ООО "Тверь Водоканал")
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 11:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
a.korenev@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коренев Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля Toyota Camry VII для нужд ООО "Тверь Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 13:00 GMT +322.05.2017 13:0022.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705063030Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Toyota Camry VII для нужд ООО "Тверь Водоканал"Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 13:0022.05.2017 13:0022.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705063030Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля Toyota Camry VII для нужд ООО "Тверь Водоканал"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля Toyota Camry VII для нужд ООО "Тверь Водоканал"
Начальная цена
2 030 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ЗД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ЗДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Тверь Водоканал
Все закупки и тендеры Тверь Водоканал
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
29.10
29.10.2
Документация лота
Кол-во: 1
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