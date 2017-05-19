Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса – сооружений / объектов, входящих в состав Нугушского водохранилища и расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с. Нугуш. Собственник: ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП716211 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса – сооружений / объектов, входящих в состав Нугушского водохранилища и расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с. Нугуш. Собственник: ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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