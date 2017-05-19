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Номер извещения
ГП716211
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса – сооружений / объектов, входящих в состав Нугушского водохранилища и расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с. Нугуш. Собственник: ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
21.04.2017 11:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 34763 9-17-14
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлов Владислав Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
г.Салават
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Сооружения / объекты, входящие в состав Нугушского водохранилища, Адрес места нахождения: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с. Нугуш
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 16:00 GMT +319.05.2017 16:0019.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716211Дата и время окончания срока приема заявок Сооружения / объекты, входящие в состав Нугушского водохранилища, Адрес места нахождения: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с. Нугушг.Салават
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.05.2017 18:0019.05.2017 18:0019.05.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716211Дата окончания срока рассмотрения заявок Сооружения / объекты, входящие в состав Нугушского водохранилища, Адрес места нахождения: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с. Нугушг.Салават
Дата и время проведения
22.05.2017 11:0022.05.2017 11:0022.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716211Дата и время проведения Сооружения / объекты, входящие в состав Нугушского водохранилища, Адрес места нахождения: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с. Нугушг.Салават
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716211Подведение итогов не позднее Сооружения / объекты, входящие в состав Нугушского водохранилища, Адрес места нахождения: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с. Нугушг.Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сооружения / объекты, входящие в состав Нугушского водохранилища, Адрес места нахождения: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с. Нугуш
Начальная цена
467 427 382,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 674 273,82 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
35.11.10.116
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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