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    Главная / Торги / закупка КИП, запчастей и расходных материалов для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    закупка КИП, запчастей и расходных материалов для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716209Дата и время окончания срока приема заявок закупка КИП, запчастей и расходных материалов для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716209

    Уникальный номер закупки

    УЮ1002144 АСУ ТП КИП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка КИП, запчастей и расходных материалов для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 10:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    свойства

    требования к предоставляемым докуметнтам

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-34

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    koval@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коваль Наталья Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка КИП, запчастей и расходных материалов для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    05.06.201705.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716209Подведение итогов не позднее закупка КИП, запчастей и расходных материалов для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка КИП, запчастей и расходных материалов для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    пункт назначения - г. Новый Уренгой (DDP), Западная промзона, Склад, производственная база ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», в т. ч. транспортные расходы, экспедирование по городу Новый Уренгой, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и др.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    безналичный, в руб. РФ, в течение 60 календарных дней, с момента перехода права собственности на товар
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кисть КФ#1 (25мм) Вятка (Hobby) 01099-025"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Кисть угловая ЗУБР Универсал-Мастер 01041-050"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 "Унипол" марки Б кг"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Элемент питания 5KR23/43-1.5/F"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Изоляция Термафлекс ФРЗ №-22"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Лента ФУМ фторопластовая 19 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Трубка термоусадочная 2:1 F32-20мм, 1м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Трубка термоусадочная 2:1 F32-15мм, 1м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Трубка термоусадочная 2:1 F32-10мм, 1м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Трубка термоусадочная 2:1 F32-6мм, 1м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Трубка термоусадочная 2:1 F32-3мм, 1м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Трубка термоусадочная 2:1 F32-1.5мм, 1м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Трубка ПВХ ТВ-40 D 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Трубка ПВХ (Кембрик) ТВ-40 7мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Трубка ПВХ (Кембрик) ТВ-40 5мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Трубка ПВХ (Кембрик) ТВ-40 3мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Реле Finder 80.11.0.240.0000"

    Кол-во: 25

    "Позиция 18"

    "Колодка клеммная ЗВИ-5 1,5-4мм2 12 пар ИЭК (Ф) UZV3-005-04"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Колодка клеммная ЗВИ-3 12*2,5мм ПВХ ИЭК UZV3-003-04"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Набор наконечников НШВИ №1"

    Кол-во: 32

    "Позиция 21"

    "Батарейка 1/2АА 3,6V ER14250"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Батарейка GP Super AAA/LR03/24A алкалиновая"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 23"

    "Батарейка "Крона" 9В"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Трансформатор понижающий АВВ ТМ-40/24 V"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Пена монтажная Macroflex PRO FR 77 проф.противопожарная 750 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Жидкость для очистки монтажных пистолетов от пены Makroflex hauser 500мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Спирт этиловый 95%-100мл"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Элемент питания Duracell 1,5В АА"

    Кол-во: 200

    "Позиция 29"

    "Mембрана для клапана "Samson""

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Лампа коммутаторная, с цоколем T4,5, 24V, 20 mA, 4,5х16"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Лампа коммутаторная, с цоколем T5,5k 24v 40 mA, 5,4x22"

    Кол-во: 100

    "Позиция 32"

    "Лампа коммутаторная, с цоколем T4,6, 24V, 40 mA, 4,6x22"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Кабель FTP 4х2х0.52 cat 5e LT (0146-3 витая пара)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 34"

    "Набор предохранителей стеклянных SCHURTER (360 шт.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Гравер электрический для работы с пластиком и металом артикул GM2318"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Штангенциркуль ШЦЦ-II-250-0,01 ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Модуль базовый Phoenix Contact PLC-BSC-120UC/21, Арт.№ 2966032"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Реле Phoenix Contact 220В, ORD.-NO.:29 66 045"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Набор спиральных сверл, 170 шт, Артикул: 230301/TIN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Обогреватель взрывозащищенный ОША-P-3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Весы настольные электронные САS, 5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Универсальные тиски PROMA VS-125 25002125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Сумка нейлоновая для инструмента Stayer "Master" 38550 (20 карманов, 40см)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Намоточный станок для ручной намотки трансформаторов Roller DX6.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Автотрансформатор однофазный "SOLBY TDGC-2-3-B""

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Лампа с увеличительным стеклом "Magnifging Lamp VKG L-51"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Удлинитель на катушке У1С-4-50 IP44 КГ 3х2,5 3500Вт 16А 4гн 50м, с морозостойким кабелем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Пистолет монтажный PROFFLEX Стандарт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Набор инструментов общефункциональный на 148 предметов ARSENAL (8086330)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Зарядное устройство MICA MLC 12-24В постоянный ток+MICA IL-2 сетевой адаптер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Шкаф для 60 ключей (ключница) OfficeForce 20071"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Строп текстильный СТП 5,0/2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Миниатюрные токовые клещи AC/DC 600V Multi Clamp II"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Ротаметр РМА-0,063 ГУЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Набор метч. и плашек для нарез. метрич. резьбы из 45 предм. М6-М24 45ММ GRIFF 014681, Код 15514426"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Набор сменных стержней PZ Варио (1000V), Артикул: 102000/PZ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Набор имбусовых ключей с шаром Inforce 9шт 55623 (код товара 15520275)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Разгонщик фланцев механический - комплект, 9т (SW 9ТМ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Лупа-очки EL-94"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Лупа налобная EL-107"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Герметик термостойкий (красный) DONE DEAL DD6728"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Герметик термостойкий Done Deal DD6726 85г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Лампа 24V BA9s 4W 17141"

    Кол-во: 100

    "Позиция 64"

    "Полотно нетканное ш. 1,6м (рул. 50м)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Кисть КФ#2,5 (63мм) Вятка (Hobby) 01099-063"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Кисть КФ#2 (50мм) Вятка (Hobby) 01099-050"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Кисть КФ#1,5 (35мм) Вятка (Hobby) 01099-038"

    Кол-во: 10

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