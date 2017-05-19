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Номер извещения
31705062296
Уникальный номер закупки
77
Наименование закупки
Поставка инструмента (сверла, фрезы, пластины)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 10:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Контактный телефон
+7 8332 74-04-72
Факс
+7 8332 58-61-22
Адрес электронной почты
info@vmpavitec.ru
Ф.И.О. контактного лица
Запольских Николай Михайлович
Место рассмотрения предложений
Киров
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Инструмент (сверла, фрезы, пластины)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 07:00 GMT +319.05.2017 07:0019.05.2017 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705062296Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент (сверла, фрезы, пластины)Киров
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.05.2017 17:0029.05.2017 17:0029.05.2017 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705062296Дата окончания срока рассмотрения заявок Инструмент (сверла, фрезы, пластины)Киров
Дата и время проведения
30.05.2017 09:0030.05.2017 09:0030.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705062296Дата и время проведения Инструмент (сверла, фрезы, пластины)Киров
Подведение итогов не позднее
05.06.2017 11:0005.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705062296Подведение итогов не позднее Инструмент (сверла, фрезы, пластины)Киров
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инструмент (сверла, фрезы, пластины)
Начальная цена
2 905 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВМП АВИТЕК
Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
25.73
46.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1225
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