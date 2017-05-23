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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705062190
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по замена магистрального водопровода Д=150 - 130 метров от корп.3 до корп.5 с заменой арматуры в колодцах ПГ3 и ПГ5 (методом разрушения старого водопровода).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 10:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Почтовый адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Контактный телефон
+7 903 245-55-61
Факс
+7 495 573-83-47
Адрес электронной почты
tender@npofakel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соловьев Владимир Михайлович
Место рассмотрения предложений
Химки
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Замена магистрального вовдопровода Д=150 от корп.3 до корп.5 с заменой арматуры в колодцах ПГ3 и ПГ5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705062190Дата и время окончания срока приема заявок Замена магистрального вовдопровода Д=150 от корп.3 до корп.5 с заменой арматуры в колодцах ПГ3 и ПГ5Химки
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705062190Дата и время вскрытия заявок Замена магистрального вовдопровода Д=150 от корп.3 до корп.5 с заменой арматуры в колодцах ПГ3 и ПГ5Химки
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена магистрального вовдопровода Д=150 от корп.3 до корп.5 с заменой арматуры в колодцах ПГ3 и ПГ5
Начальная цена
3 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Состав и объем работ: в соответствии с ТЗ (Приложение №2 к договору).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141401, г. Химки, ул. Академика Грушина, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МКБ Факел
Все закупки и тендеры АО МКБ Факел
Адрес местонахождения
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
43.22.11.110
43.22
Документация лота
Кол-во: 130
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