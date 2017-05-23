Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Дата начала – в течение 5 рабочих дней с даты перечисления аванса. Дата окончания – не более 30 календарных дней с даты начала работ. Аванс в размере 40% от суммы договора выплачивается в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора на основании счета, выставленного Подрядчиком. Расчет осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ.