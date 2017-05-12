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Номер извещения
ГП716202
Уникальный номер закупки
33-17
Наименование закупки
Поставка цветного металла на 2017 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 09:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2
Почтовый адрес
141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2
Контактный телефон
+7 496 217-20-91
Факс
+7 496 777-79-58
Адрес электронной почты
StolupinaUA@dmzdubna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Столупина Юлия Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Дубна
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выбор поставщика на поставку цветного металла на 2017 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 12:00 GMT +312.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716202Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика на поставку цветного металла на 2017 годДубна
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 12:0012.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716202Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика на поставку цветного металла на 2017 годДубна
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 16:0026.05.2017 16:0026.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716202Подведение итогов не позднее Выбор поставщика на поставку цветного металла на 2017 годДубна
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика на поставку цветного металла на 2017 год
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Перечень поставляемого товара указан в техническом задании
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141980, г. Дубна Московская область, ул. Жуковского, дом 2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА
Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА
Адрес местонахождения
141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2
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Документация лота
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