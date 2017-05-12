Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. Поставщик Согласно заключенному договору, по каждой заявке Покупателя выставляется спецификация и счет на предоплату. Предоплата производится в размере 50%. После получения товара, в течение 10 дней производится доплата 50%. 2. Возможность поставлять минимальными партиями от 1 ед. ТМЦ.