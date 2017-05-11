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Номер извещения
31705062230
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов для ВС AIRBUS A319/320
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 10:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Алексанровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
P/N D9259002700200 – PANEL-CONTROL, 2027VU(Панель управления открытием-закрытием и сигнализации грузовой двери багажника ) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705062230Дата и время окончания срока приема заявок P/N D9259002700200 – PANEL-CONTROL, 2027VU(Панель управления открытием-закрытием и сигнализации грузовой двери багажника ) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705062230Дата и время вскрытия заявок P/N D9259002700200 – PANEL-CONTROL, 2027VU(Панель управления открытием-закрытием и сигнализации грузовой двери багажника ) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.05.201723.05.2017 20:0023.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705062230Подведение итогов не позднее P/N D9259002700200 – PANEL-CONTROL, 2027VU(Панель управления открытием-закрытием и сигнализации грузовой двери багажника ) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N D9259002700200 – PANEL-CONTROL, 2027VU(Панель управления открытием-закрытием и сигнализации грузовой двери багажника ) для ВС типа A319
Начальная цена
3 516,40
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
P/N 70F10217M2N1 – CDECORATIVE FILM (декоративная плёнка для отделки стен кухни самолёта) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705062230Дата и время окончания срока приема заявок P/N 70F10217M2N1 – CDECORATIVE FILM (декоративная плёнка для отделки стен кухни самолёта) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705062230Дата и время вскрытия заявок P/N 70F10217M2N1 – CDECORATIVE FILM (декоративная плёнка для отделки стен кухни самолёта) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N 70F10217M2N1 – CDECORATIVE FILM (декоративная плёнка для отделки стен кухни самолёта) для ВС типа A319
Начальная цена
4 720,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
P/N TAAI2-998211-01 - CUSHION, CAPTAIN, ASSY (подушка кресла командира ВС) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705062230Дата и время окончания срока приема заявок P/N TAAI2-998211-01 - CUSHION, CAPTAIN, ASSY (подушка кресла командира ВС) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705062230Дата и время вскрытия заявок P/N TAAI2-998211-01 - CUSHION, CAPTAIN, ASSY (подушка кресла командира ВС) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N TAAI2-998211-01 - CUSHION, CAPTAIN, ASSY (подушка кресла командира ВС) для ВС типа A319
Начальная цена
1 180,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
P/N ABS1436G1 – INDICATOR-LIGHT (лампа-индикатор) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705062230Дата и время окончания срока приема заявок P/N ABS1436G1 – INDICATOR-LIGHT (лампа-индикатор) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705062230Дата и время вскрытия заявок P/N ABS1436G1 – INDICATOR-LIGHT (лампа-индикатор) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N ABS1436G1 – INDICATOR-LIGHT (лампа-индикатор) для ВС типа A319
Начальная цена
5 758,40
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
P/N TAAI2-998411-01 - CUSHION, CAPTAIN, ASSY (подушка кресла командира ВС) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705062230Дата и время окончания срока приема заявок P/N TAAI2-998411-01 - CUSHION, CAPTAIN, ASSY (подушка кресла командира ВС) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705062230Дата и время вскрытия заявок P/N TAAI2-998411-01 - CUSHION, CAPTAIN, ASSY (подушка кресла командира ВС) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N TAAI2-998411-01 - CUSHION, CAPTAIN, ASSY (подушка кресла командира ВС) для ВС типа A319
Начальная цена
1 298,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
P/N TAAI2-998111-02 - CUSHION, CAPTAIN, ASSY (подушка кресла командира ВС) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705062230Дата и время окончания срока приема заявок P/N TAAI2-998111-02 - CUSHION, CAPTAIN, ASSY (подушка кресла командира ВС) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705062230Дата и время вскрытия заявок P/N TAAI2-998111-02 - CUSHION, CAPTAIN, ASSY (подушка кресла командира ВС) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N TAAI2-998111-02 - CUSHION, CAPTAIN, ASSY (подушка кресла командира ВС) для ВС типа A319
Начальная цена
1 180,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
P/N SB3-006-011-01 - FOAM BACKREST (боковина спинки кресла командира ВС (левая)) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705062230Дата и время окончания срока приема заявок P/N SB3-006-011-01 - FOAM BACKREST (боковина спинки кресла командира ВС (левая)) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705062230Дата и время вскрытия заявок P/N SB3-006-011-01 - FOAM BACKREST (боковина спинки кресла командира ВС (левая)) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N SB3-006-011-01 - FOAM BACKREST (боковина спинки кресла командира ВС (левая)) для ВС типа A319
Начальная цена
472,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
P/N SB3-006-009-01 - FOAM (подушка кресла командира ВС) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705062230Дата и время окончания срока приема заявок P/N SB3-006-009-01 - FOAM (подушка кресла командира ВС) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705062230Дата и время вскрытия заявок P/N SB3-006-009-01 - FOAM (подушка кресла командира ВС) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N SB3-006-009-01 - FOAM (подушка кресла командира ВС) для ВС типа A319
Начальная цена
472,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
P/N 20062-17 - SLIDE LATCH (выключатель щитка управления бытовым освещением и звуком) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705062230Дата и время окончания срока приема заявок P/N 20062-17 - SLIDE LATCH (выключатель щитка управления бытовым освещением и звуком) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705062230Дата и время вскрытия заявок P/N 20062-17 - SLIDE LATCH (выключатель щитка управления бытовым освещением и звуком) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N 20062-17 - SLIDE LATCH (выключатель щитка управления бытовым освещением и звуком) для ВС типа A319
Начальная цена
413,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
P/N A23034-2-1S - LATCH ASSY (защелка дверцы шкафа кухни) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705062230Дата и время окончания срока приема заявок P/N A23034-2-1S - LATCH ASSY (защелка дверцы шкафа кухни) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705062230Дата и время вскрытия заявок P/N A23034-2-1S - LATCH ASSY (защелка дверцы шкафа кухни) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N A23034-2-1S - LATCH ASSY (защелка дверцы шкафа кухни) для ВС типа A319
Начальная цена
377,60
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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