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Номер извещения
31401292802
Уникальный номер закупки
226
Наименование закупки
Поставка топливозаправщика АТЗ-12 и автобуса УРАЛ 3255-0010-59
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.06.2014 14:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
Почтовый адрес
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Контактный телефон
+7 3532 70-34-81
Факс
+7 3532 70-24-13
Адрес электронной почты
ords.zakupki@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вдовин Михаил Иванович
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Поставка топливозаправщика АТЗ-12 и автобуса УРАЛ 3255-0010-59
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.07.2014 08:00 GMT +307.07.2014 08:0007.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401292802Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топливозаправщика АТЗ-12 и автобуса УРАЛ 3255-0010-59Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2014 08:0008.07.2014 08:0008.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401292802Дата и время вскрытия заявок Поставка топливозаправщика АТЗ-12 и автобуса УРАЛ 3255-0010-59Оренбург
Подведение итогов не позднее
18.07.2014 08:0018.07.2014 08:0018.07.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401292802Подведение итогов не позднее Поставка топливозаправщика АТЗ-12 и автобуса УРАЛ 3255-0010-59Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топливозаправщика АТЗ-12 и автобуса УРАЛ 3255-0010-59
Начальная цена
5 050 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ
Все закупки и тендеры ГУП ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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