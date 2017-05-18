Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку режущего инструмента Garant, Korloy.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все обязательства участника по поставке товара заказчику должны быть до 31 октября 2017г. согласно Спецификации. Начало поставки товара: через 12 (двенадцать) недель с момента заключения Договора. Поставка осуществляется партиями в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения участником письменного требования от заказчика. Оплата в размере 100,00 % в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад заказчика и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, декларация о соответствии ТР ТС (копия)) денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Оплата производится в российских рублях по текущему курсу рубля к евро, установленному ЦБ РФ, на дату составления участником отгрузочной документации в адрес заказчика.