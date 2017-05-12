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Номер извещения
31705061737
Уникальный номер закупки
366/49-ЗКЦ
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту участка временного хранения цеха 38 из монолитного железобетона.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 09:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 329-35-70
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Велиоцинский Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
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Выполнение работ по ремонту участка временного хранения цеха 38 из монолитного железобетона
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 06:00 GMT +312.05.2017 06:0012.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705061737Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту участка временного хранения цеха 38 из монолитного железобетона Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 06:0012.05.2017 06:0012.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705061737Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту участка временного хранения цеха 38 из монолитного железобетона Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту участка временного хранения цеха 38 из монолитного железобетона
Начальная цена
26 099 339,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
521 986,79 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО «МЗИК», 620017 г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
42.11.20.000
42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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